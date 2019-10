© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miguel Veloso era considerato finito, bollito, al tramonto della carriera. Un quasi ex che ha dimostrato d'essere tutt'altro, guidato da Ivan Juric, allenato da un tecnico che lo ha stimato al Genoa e che lo ha voluto all'Hellas Verona. "Si è meritato la fascia, è un esempio per tutti", ha detto di lui la guida tecnica degli scaligeri agli albori della stagione. Quella in cui i veronesi erano dati sulla carta già per spacciati e dove invece stanno combattendo unghie e denti per dimostrare di essere da A. Stravolti dal mercato di Tony D'Amico e del presidente Maurizio Setti, con colpi a sorpresa che stanno rendendo. Praticamente tutti. "Spero continui così, con scioltezza", di Veloso ha detto Juric. Ipse dixit. "Ha giocato contro un reparto che costa di più dell'intero Hellas", dopo il Cagliari. "Ha voglia, è coinvolto". "E' arrivato qui con una personalità enorme". Così Juric sorride e Veloso gioca, risolvendo problemi e fugando dubbi. E' la nuova vita e la risposta a chi lo considerava sul viale del tramonto. Una nuova alba, dorata, splendente. "Sono qui per aiutare i più giovani". Rinascere a Verona.