Finlandia alla svedese. Pukki lo spauracchio: la probabile formazione

Fonte: Dall'inviato al Ratina Stadion, Tampere

Le squadre italiane in Scandinavia, ultimamente, non sono reduci da risultati positivi. Dall'Italia a Stoccolma, nell'ultimo atto del regno Ventura, all'Atalanta a Copenaghen, con lo 0-0 che l'ha tolta di mezzo a fine agosto, un anno fa. La Finlandia in questo può essere uno scoglio difficile - non monumentale - per la strada che porta all'Europeo del 2020. Con una vittoria l'Italia chiuderebbe anticipatamente il gruppo, avendo praticamente la certezza del primo posto. Un pari aiuterebbe.

FINLANDIA ALLA SVEDESE - Due possibilità per il tecnico Markus Kanerva che, all'andata, sorprese tutti con la retroguardia a tre, dopo avere vinto il girone di Nations League con un iconico 4-4-2. Provare, appunto, di riprovare a imbrigliare l'Italia inserendo un difensore in più, con un 5-4-1 iper difensivo per poi cercare il contropiede, oppure rimanere con i due centrocampisti. Viste le 4 vittorie dei finlandesi è probabile che il 4-4-2 rimanga uguale a se stesso, con Hradecky in porta - preferito al bresciano Joronen - linea difensiva con Raitalia, Toivio, Arajuuri e Uronen. Lod a destra, Soiri a sinistra, Kauko e Kamara in mezzo. Potrebbe, condizionale d'obbligo, inserito anche Schuller a metà, magari togliendo un attaccante, Tuominen, mentre è intoccabile Pukki.

SPAURACCHIO - Proprio l'attaccante del Norwich City, il più pericoloso all'andata, è l'uomo in più di questo periodo. Il rigore contro la Grecia è solo l'ultimo dei gol che sta inanellando in questo inizio, aggiungendo i 5 in Premier League (in 4 gare). È ovviamente il pericolo pubblico numero uno, anche per i numeri: 30 gol in Championship nella passata annata, un striscia quasi inarrestabile.

Probabile formazione (4-4-2): Hradecky, Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kauko, Kamara, Soiri; Tuominen, Pukki.