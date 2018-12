Finlandia, il portiere è il punto di forza. Promozione inaspettata

Lukas Hradecky è senz'altro il più conosciuto giocatore finlandese. Il portiere del Bayer Leverkusen è il vicecapitano della formazione allenata da Kanerva, con dettami tattici molto simili a tutte le squadre del Nord Europa. Quadrata, con una difesa solida e il 4-4-2 come principio fondante, per evitare di prendere imbarcate. Niente spazio alla fantasia, ma ai risultati. È così che è arrivata la promozione nella Lega B di Nations League, vincendo 3 partite di misura - con Estonia (due volte) e Ungheria - poi battendo la Grecia 2-0 e perdendo le ulteriori due, ancora con gli ellenici, ma solo 1-0, e poi l'Ungheria. In rosa c'è anche Joronen, giustiziere con il Copenaghen dell'Atalanta.

Per il resto c'è una squadra composta da calciatori che provengono da quasi tutti i campionati d'Europa, dallo spagnolo con Lod - allo Sporting Gijon - alla Premiership con il centravanti Teemo Pukki, il più talentuoso. Vaisanen del Crotone solitamente rimane in panchina in nazionale, mentre Tim Sparv è il capitano. Da valutare cosa ne sarà di Joel Pohjanpalo, attaccante del Bayer Leverkusen che il ct ha ripetutamente escluso in Nations League, trovando comunque una insperata qualificazione.