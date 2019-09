Fonte: Dall'inviato al Ratina Stadion, Tampere

Roberto Mancini cambia ben cinque giocatori per la sua Italia per la sfida del Ratina Stadion contro la Finlandia. Dentro Immobile, Lorenzo Pellegrini nell'inedito ruolo di ala, Sensi, Acerbi e Izzo, fuori Belotti, Bernardeschi, Verratti squalificato, Romagnoli e Florenzi. Bocciatura per il difensore del Milan - come spalla di Bonucci - mentre promozione per un Immobile che non era stato nemmeno utilizzato contro l'Armenia.

FINLANDIA (5-4-1)

Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.

ITALIA (4-3-3)

Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Sensi; Pellegrini, Immobile, Chiesa.