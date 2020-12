Fino a quando aspetterà Leao? Pioli: "Ultime due prove non all'altezza, faccia uno sforzo"

Fino a quando aspetterà Rafael Leao? Tra le tante domande poste a mister Stefano Pioli oggi in conferenza stampa, ce n'è stata - come ormai di consueto - anche una sul rendimento troppo altalenante del giovane attaccante portoghese. Questa la risposta specifica del tecnico del Milan: "Sono il primo a dire che le ultime due prestazioni di Leao non sono state all'altezza in termini di intensità, ma prima della sosta e dell'infortunio aveva segnato punti importanti nella sua crescita. Non è ancora al 100%, lo aspettiamo ma lui deve fare uno sforzo in più".