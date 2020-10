Fiore-Samp sarà l'ultima di Chiesa in maglia viola? Antognoni: "Pericoloso passare alla Juve..."

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha parlato così del possibile futuro alla Juventus di Federico Chiesa a pochi minuti dalla gara con la Sampdoria: "Federico è un calciatore della Fiorentina, vediamo cosa succederà in questi tre giorni che mancano a fine mercato... È un professionista serio, un ragazzo che noi abbiamo adottato e ci auguriamo quindi che possa rimanere. Chiesa è un calciatore importante e determinante. Quanto sarebbe dura per i tifosi gigliati vederlo alla Juve? Ci sono stati anche passaggi inversi, dalla Juventus alla Fiorentina, ma è chiaro che il passaggio in bianconero è sempre più pericoloso per i tifosi... Anche loro però hanno capito che oggi un calciatore si gestisce da solo e sceglie dove andare a giocare, vediamo cosa succede", le sue parole a Sky Sport.