Fiorentina, 10 giorni di stage per Vlahovic. Poi l'ok definitivo dal Partizan

Tiro di sinistro e palla all’incrocio: si è presentato così Dusan Vlahovic, primo "Millennial”" della Fiorentina di Pioli. Come sottolinea questa mattina Tuttosport, l’attaccante serbo classe 2000 farà 10 giorni di stage poi rientrerà al Partizan: compiuti i 18 anni sarà in pianta stabile nel club viola che lo ha preso insieme con il centrale Milenkovic per 5,5 milioni.