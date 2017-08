Fiorentina, 13 milioni per Laxalt: Corvino aspetta la risposta del Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Laxalt è uno dei nomi caldi per il mercato della Fiorentina. Come scrive Il Corriere Fiorentino questa mattina, i viola hanno presentato un'offerta e Corvino, consapevole che questa sessione di calciomercato richiede maggiore liquidità rispetto agli anni passati, aspetta una risposta. Non è escluso - si legge - che l'esborso possa essere rateizzato in più anni.