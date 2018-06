Fiorentina, 60 milioni per trattare la cessione di Chiesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa è il protagonista dell'edizione fiorentina de La Repubblica di Firenze. Su di lui - scrive il quotidiano - ci sono molte squadre: Napoli e Inter su tutte. Soprattutto la squadra partenopea, alla cui guida adesso c'è Ancelotti, ha già provato una prima offerta da 50 milioni di euro rispedita al mittente dalla Fiorentina. Si potrà trattare quando i soldi sul piatto saranno almeno 60, cifra in linea anche con quanto il Cies ha valutato il giovane attaccante viola. Sebbene la permanenza in viola di Chiesa non sia scontata dunque, la Fiorentina non vuole certo svendere il suo gioiellino.