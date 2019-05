© foto di Giacomo Morini

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. La Juventus è in pressing sul giocatore, valutato dai viola inizialmente 80 milioni di euro e cedibile a 70. C'è con forza anche l'Inter, Chiesa è una delle richieste di Antonio Conte, ma la Juve può mettere sul piatto due contropartite che potrebbero interessare ai viola come Riccardo Orsolini e Rogerio, reduci dalle esperienze in Emilia rispettivamente con le maglie di Bologna e Sassuolo.