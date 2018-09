Fiorentina, a gennaio caccia a un vice-Simeone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assenza di un vice- Simeone è un altro tema affrontato da La Nazione che analizza le alternative al Cholito, quando non sia in condizione come accaduto a Napoli. Vlahovic è un giovane promettente che sicuramente si farà ma che ancora non ha esperienza e infatti non ha giocato neanche un minuto, tanto che non è stato convocato per Napoli. L'unica alternativa dunque è Thereau che però a luglio è stato ad un passo dall'andarsene. Al francese toccherà dunque dare una mano alla Fiorentina: sia facendosi trovare pronto in caso di necessità, sia a gennaio ridiscutendo il suo legame con la società per permettere al club di prendere una vera alternativa a Simeone, che dia cioè le stesse garanzie del Cholito, senza dover accelerare e interferire sulla crescita di Vlahovic. Per questo non è escluso che a gennaio la società torni sul mercato.