Fiorentina, a gennaio contatti per Kumbulla: la pista è ancora aperta

Nonostante la concorrenza agguerrita, la Fiorentina punta con forza su Marash Kumbulla, difensore dell'Hellas Verona, una delle sorprese più belle della serie A. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, infatti, la Fiorentina avrebbe avuto molti contatti sia con l'Hellas Verona che con l'entourage di Kumbulla per capire la fattibilità dell'operazione.

La Fiorentina ha anche il vantaggio di poter far leva sui buoni rapporti venutisi a creare con l'Hellas Verona durante il mercato di gennaio con l'operazione Amrabat. Nonostante i contatti si siano fermati vista la situazione legata al Coronavirus, la trattativa resta ancora in piedi in quanto il giocatore non ha detto di no all'opzione viola e nè tantomeno la Fiorentina si è disinteressata al difensore. Tempi freddi ma strada ancora aperta.