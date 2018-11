Fiorentina, a gennaio può arrivare Di Lorenzo dall'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione la Fiorentina, durante il mercato di gennaio, potrebbe essere protagonista di una doppia mossa, in entrata ed in uscita, in difesa. Quasi scontato l'addio di Maxi Olivera, che dopo aver rifiutato il Messico in estate, è alla ricerca di una sistemazione. Dall'Empoli potrebbe arrivare Giovanni Di Lorenzo. La formula per arrivare all’accordo è quella che Fiorentina ed Empoli hanno già utilizzato per perfezionare i passaggi di Saponara e di Laurini. Prestito non oneroso con un diritto di riscatto obbligatorio a giugno 2019 (o addirittura fgiugno 2020) con importo prefissato in fase di trattativa.