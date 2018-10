Fiorentina, a gennaio tentativo con l'Empoli per Di Lorenzo

© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione la Fiorentina a gennaio farà un tentativo per Giovanni Di Lorenzo, difensore dell'Empoli. La trattativa potrebbe essere slegata da Thereau, attaccante che piace agli azzurri. La Fiorentina per Di Lorenzo proverà a utilizzare la formula che ha portato in viola Laurini: prestito e riscatto obbligatorio.