Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina non molla il terzino sinistro del Sassuolo Alessandro Tripaldelli. I viola seguono il classe '99 già da diverse settimane e a gennaio potrebbero chiedere ai neroverdi il prestito con diritto di riscatto da fissare in vista dell'estate. La sensazione è che comunque sia molto difficile che gli emiliani decidano di lasciar partire il giocatore in inverno e che sia più facile rimandare la trattativa a luglio.