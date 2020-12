Fiorentina, a gennaio torna l'obiettivo Cistana: costa 5 milioni di euro

Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare a farsi avanti con il Brescia per Cistana, giocatore già cercato in estate ma pista abbandonata dopo le richieste esose di Cellino. Adesso la sua valutazione è tornata sulla terra, circa 5 milioni di euro, con i viola che potrebbero valutarne l'acquisto anche in vista dei movimenti estivi in difesa con diversi giocatori dell'attuale rosa che potrebbero cambiare maglia.