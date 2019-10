Zlatan Ibrahimovic e Daniele De Rossi tornano d'attualità per il mercato della Fiorentina. Il centravanti svedese è infatti in scadenza (a fine anno) coi Los Angeles Galaxy, mentre per il centrocampista italiano l'avventura al Boca Juniors sembra già vicina alla conclusione. Entrambi sono stati cercati dai gigliati in tempi recenti, e secondo La Nazione potrebbero clamorosamente tornare obiettivi (più o meno) caldi nella prossima sessione di calciomercato.