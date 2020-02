vedi letture

Fiorentina, a Genova una manita d'ottimismo. Per evitare il finale dello scorso anno

Ci voleva una vittoria come quella di Genova per permettere un po' alla Fiorentina di respirare. Anche perché il giorno prima avevano vinto sia Lecce che Genoa, rendendo la domenica mattina fiorentina piuttosto grigia. Poi ci hanno pensato i 90' più recupero di Marassi a rasserenare l'ambiente e gli umori, visto che la squadra di Iachini, oltre ai tre punti in tasca, torna verso Firenze probabilmente con qualche sicurezza in più. E la certezza, d'ora in avanti, di poter contare anche sugli innesti arrivati dal mercato di gennaio. Dopo Cutrone e Igor, ieri è stata la volta di Duncan: per il centrocampista ex Sassuolo si è trattato di un debutto sopra la sufficienza, e difficile pensare altrimenti in una partita terminata 1-5. Poi c'è anche il capitolo dedicato ai due bad boys là davanti, autori di quattro gol su cinque nel pomeriggio genovese: Chiesa e Vlahovic. Due dei prossimi rinnovi sull'agenda del ds Pradè, adesso anche lui più sereno nell'occupare la sua poltrona, e nel provare a programmare un futuro meno nebuloso rispetto a quanto sembrava fino a qualche ora fa. In attesa di una conferma - sul campo - anche tra le mura amiche, vero e proprio terreno critico per la squadra di Iachini. La zona salvezza, d'altronde, dista ancora solo sei punti, e la lezione dello scorso anno, si augurano tifosi fiorentini d'ogni dove, dovrebbe essere stata compresa.