Fiorentina, a giorni summit per Chiesa: pronta l'offerta per trattenerlo

Sulle pagine odierne de La Repubblica si parla del summit di mercato che presto avverrà per Federico Chiesa. Nei prossimi giorni la dirigenza viola vedrà il padre del giocatore Enrico, con il preciso obiettivo di formulare un'offerta economica che permetta la permanenza dell'esterno per almeno un anno.

L'offerta - Nell'incontro che ci sarà, il patron italo-americano ribadirà al padre Enrico che il progetto della nuova Fiorentina prevede una squadra più forte e in grado di lottare per un posto in Europa League. Verrà poi toccato l'aspetto relativo al contratto e al compenso economico, visto che i viola valutano Federico non meno di 70 milioni.