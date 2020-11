Fiorentina, a Iachini potrebbe non bastare una vittoria contro il Parma per salvare la panchina

Secondo quanto riferito questa mattina da Tuttosport a Beppe Iachini potrebbe non bastare neanche una vittoria contro il Parma per salvare la panchina. La fiducia a tempo potrebbe avere una scadenza ben precisa che coinciderebbe con la gara di sabato al Tardini. Al suo posto Commisso vorrebe un big come Sarri o Spalletti, ma entrambi sono ancora legati alle precedenti esperienze e chiedono cifre importanti per il contratto e per gli investimenti sul mercato. In ballo anche l'ex viola Prandelli, oltre a Montella per meri motivi contrattuali.