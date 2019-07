Fonte: dall'inviato a New York, Tommaso Loreto

© foto di Federico De Luca

Tiene ancora banco in casa Fiorentina il futuro di Federico Chiesa. La squadra attualmente si trova a New York per la ICC, ma gli aggiornamenti di mercato infatti non mancano. In questo senso - riporta Firenzeviola.it - c'è stato poco fa un colloquio tra lo stesso Chiesa, Joe Barone (braccio destro di Commisso) e Giancarlo Antognoni sul pullman che portava la squadra presso il fiume Hudson (per una gita in barca offerta dal presidente viola). I tre sono rimasti in separata sede per circa 20 minuti: al termine, uscendo dal pullman, scortato da Dainelli il giocatore si è limitato a dire: "Tutto a posto, sto bene grazie", senza però aggiungere altro davanti alla domande dei giornalisti presenti.