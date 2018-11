Fiorentina, a rischio il patto tra i tifosi e la squadra

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio per la prima volta i tifosi viola non hanno abbracciato la squadra, arrivata sotto il settore ospiti dopo la gara di Frosinone. Il patto tra i tifosi e la baby-Fiorentina, si legge, potrebbe essere vicino ad incrinarsi. I sostenitore gigliati chiedono alla squadra prestazioni convincenti sul piano della grinta e della voglia. La sfida con il Bologna, alla ripresa dopo la sosta, sarà decisiva, con la Fiorentina che proverà a riprendere il cammino momentaneamente abbandonato in vista della sfida più attesa, quella con la Juventus.