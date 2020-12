Fiorentina, a Torino la missione impossibile di Prandelli. Ci sarà da andare in Chiesa

Anche contro l'Hellas si è visto qualche segnale incoraggiante in più dalla Fiorentina di Prandelli che, come successo col Sassuolo, si è attaccata a carattere e rigore - gli undici metri, però - per portare a casa almeno un punto. La prima vittoria in campionato del Prandelli-bis, però, ha ancora da arrivare e l'ultima uscita dell'anno solare sicuramente non sorride in tal senso. Si va a Torino, in casa della mai amata Juventus, che da questa stagione ha persino un argomento di acredine in più, la presenza in bianconero di Federico Chiesa. Figlio dell'Arno per quanto riguarda il calcio giocato, è andato alla ricerca della gloria in compagnia di una Vecchia Signora, un addio tutt'altro che privo di polemiche e sul quale, conoscendolo c'è da giurarci, avrà voglia di apporre ulteriori sottolineature. La missione di Prandelli e della sua squadra pare alla stregua dell'impossibile, nonostante le varie difficoltà mostrate dalla Juventus in alcune delle prime uscite: aggrapparsi al carattere e basta, però, potrebbe non essere sufficiente. Per vincere certe partite c'è bisogno anche di una certa qualità, quella che la Fiorentina ancora sembra non riuscire a capire se ha o meno.