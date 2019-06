Fiorentina, addio Corvino, la flop 11 degli acquisti viola

© foto di Giacomo Morini

E' terminata oggi la seconda, e probabilmente ultima, esperienza di Pantaleo Corvino alla Fiorentina. Il direttore generale, in accordo col nuovo proprietario Commisso, ha consensualmente raggiunto l'accordo sulla rescissione anticipata. Dieci anni di rapporto tra la famiglia Della Valle e il dirigente salentino che hanno portato all'acquisto anche a tanti giocatori che non hanno reso secondo le aspettative. Ecco la flop 11 degli acquisti di Corvino stilata da TMW.

La difesa - In porta Sportiello era arrivato dall'Atalanta con l'idea di essere il portiere del presente e del futuro viola, salvo poi non essere riscattato per un rendimento molto lontano dallo standard richiesto da una squadra che avrebbe dovuto lottare per l'Europa. A destra c'è Bruno Gaspar, rimasto un anno a Firenze senza lasciare traccia. A sinistra Maxi Olivera, colui che tutti avrebbero dovuto conoscere secondo il dirigente, ma che poi è stato ceduto senza colpo ferire. Al centro Felipe, pagato più di 10 milioni per fallire. Insieme a lui un prospetto mai esploso come Da Costa.

Il centrocampo - Centrocampo composto da due interpreti che sono rispettivamente Bolatti, la cui leggenda narra di come sia arrivato al posto di Pastore a causa di un'errata valutazione per il campo troppo pesante nella partita visionata; e Munari, che in mediana ci è passato ma senza lasciare alcun ricordo.

La trequarti - Impossibile non citare Savio Nsereko, arrivato col 7 sulle spalle, sparito per lungo tempo e ritrovato in seguito a un ipotesi di rapimento prima di scomparire dal calcio professionistico. Keirrison arrivava dal Barcellona con grandi aspettative. Tutte tradite a cominciare dal soprannome K9. Lupoli venne rilevato dall'Arsenal, ma ciò che aveva mostrato (seppur per poco) in Inghilterra, andò perso sul volo che lo riportava in Italia.

Il bomber - Santiago Silva detto Tanque, è arrivato a metà stagione con l'intento di portare alla salvezza una squadra in difficoltà, salvo poi segnare un solo gol su calcio di rigore. Si prese la maglia numero 10 senza pensarci due volte. Ci avessero pensato un po' di più i dirigenti, sarebbe stato meglio.

Fiorentina flop 11 di Corvino (4-2-3-1): Sportiello; Bruno Gaspar, Felipe, Da Costa, Maxi Olivera; Bolatti, Munari; Savio Nsereko, Keirrison, Lupoli, Santiago Silva.