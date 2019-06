Fiorentina, addio Corvino: la top 11 degli acquisti in viola

© foto di Giacomo Morini

E' terminata oggi la seconda, e probabilmente ultima, esperienza di Pantaleo Corvino alla Fiorentina. Il direttore generale, in accordo col nuovo proprietario Commisso, ha consensualmente raggiunto l'accordo sulla rescissione anticipata. Dieci anni di rapporto tra la famiglia Della Valle e il dirigente salentino che non hanno portato trofei ma hanno permesso ai tifosi gigliati di godersi diversi campioni. TMW ha deciso di stilare una Top 11 dei giocatori acquistati dallo stesso Corvino nei suoi anni fiorentini, schierandola con un classico modulo 4-2-3-1.

La difesa - Imprescindibile la presenza in porta di Sebastien Frey, numero uno storico della gestione Corvino che non ha mai trovato un erede all'altezza del rendimento del francese. In difesa, a destra Ujfalusi, mentre i centrali sono la premiata ditta formata da Dainelli e Gamberini. A sinistra ecco Pasqual, rilevato dall'Arezzo nel 2005 e rimasto per ben 11 anni all'ombra della Cupola del Duomo.

Il centrocampo - Scelto un centrocampo a due, come nella migliore prandelliana, Montolivo è senza dubbio il principe degli acquisti in mediana effettuati dal direttore di Vernole. Il centrocampista, divenuto negli anni anche capitano dei viola, ha spaccato in due la tifoseria quando decise di andarsene a parametro zero ma è stato anche il più forte in mediana visto al Franchi negli anni presi in considerazione. Poi Fabio Liverani, che per un anno e mezzo è stato uno dei migliori registi della Serie A e forse anche in Europa. Giocatore già affermato che però arrivò per diventare il fulcro della squadra allenata da Prandelli.

La trequarti - Mutu è entrato nella storia del club viola essendo il calciatore che ha segnato più gol nell'era dellavalliana. Il "Fenomeno" che ha acceso la fantasia dei tifosi gigliati con giocate da campione è il fantasista da mettere dietro la punta. A destra Jovetic scommessa vinta da Corvino proveniente dal Partizan e diventato iconico per la sua folta chioma e per i gol segnati nell'esperienza in Champions. A sinistra il Loco Vargas, a intermittenza tra i migliori esterni d'Europa, non ha fatto l'ultimo salto verso la gloria solo perché il suo carattere gli ha giocato spesso brutti scherzi.

Il bomber - Impossibile non concedere a Luca Toni la palma di miglior attaccante scelto da Corvino. 31 gol segnati al suo primo campionato in viola e quella mano intorno all'orecchio che lo ha portato anche alla vittoria del Mondiale in Germania.

Fiorentina Top 11 di Corvino (4-2-3-1): Frey; Ujfalusi, Dainelli, Gamberini, Pasqual; Montolivo, Liverani; Jovetic, Mutu, Vargas; Toni.