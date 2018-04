Fiorentina, ADV al Franchi per il match contro il Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ci sarà anche il patron della Fiorentina Andrea Della Valle allo stadio Franchi domenica pomeriggio per assistere alla sfida tra i viola e il Napoli, una gara che potrebbe essere importante per riaprire la corsa europea in casa gigliata. Niente da fare per Diego Della Valle, che per impegni di lavoro non potrà presenziare allo stadio per il match contro gli azzurri di Sarri. A riportare la notizia è stata Radio Bruno Toscana.