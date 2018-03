Fiorentina, ADV: "Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide"

© foto di Federico De Luca

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle, attraverso il sito ufficiale del club, ha voluto ringraziare Firenze e non solo dopo una settimana tragica e complicata: "Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicine, in particolare il popolo viola per l'amore e l'affetto con cui ci hanno confortato e sostenuto in un momento così tragico. Grazie per la dignità e il coraggio in onore di Davide".