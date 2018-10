Fiorentina, ADV: "Oggi era complicata. Bello vedere gli Astori al Franchi"

© foto di Federico De Luca

Questo il commento che il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha fatto pervenire ai canali ufficiali viola al termine della partita contro il Cagliari (1-1): "Quella di oggi è stata una partita complicata, il vento non ha sicuramente aiutato. Non era facile contro una squadra fisica e ben organizzata come il Cagliari. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per la partita di sabato a Torino. È stato bello rivedere la famiglia di Davide allo stadio".