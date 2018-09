Fiorentina, ADV promuove Pioli: il rinnovo può arrivare entro Natale

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è molto contento del lavoro svolto fin qui da Corvino e Pioli. Tanto che, quando sabato raggiungerà la squadra in ritiro, ha intenzione di parlare con l'allenatore di un eventuale prolungamento di contratto. Il tecnico ha il contratto in scadenza nel giugno 2019, ma la Fiorentina ha un diritto d’opzione anche per la stagione successiva. Possibile che l'accordo arrivi entro il prossimo Natale.