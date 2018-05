Fiorentina, affari con l'Olympiacos: Vukovic e Gaspar sul tavolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Affari incrociati tra Firenze e la Grecia. Proseguono, riporta Tuttosport oggi in edicola, i rumors sul possibile affare tra la Fiorentina e l'Olympiacos: ai viola piace il difensore centrale Jagos Vukovic, reduce dall'esperienza in prestito all'Hellas Verona. Al contempo, in Grecia potrebbe finire il terzino Bruno Gaspar.