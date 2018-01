Fiorentina, ag. Babacar: "Via a gennaio? Mai dire mai ma pensa ai viola"

© foto di Alessio Alaimo

Patrick Bastianelli, agente dell'attaccante della Fiorentina Khouma Babacar, ha parlato a Sportitalia del futuro del calciatore: "In questo momento il ragazzo non vuole che si parli di mercato. E' concentrato sulla Fiorentina. E' pronto è carico per ripartire dopo le ferie. Sta facendo bene, quando è stato chiamato in causa da Pioli ha fatto bene. Sul mercato mai dire mai, tutto può succedere, ma lui attualmente è concentrato sul lavoro con i viola".