Fiorentina, ag. Beloko: "Felice per l'esordio in prima squadra. Ora la conferma"

© foto di Giacomo Morini

Nicky Beloko è una delle poche note positive all'interno dell'ambiente Fiorentina nell'ultimo periodo. Lunedì scorso, infatti, è arrivato il suo esordio in prima squadra anche se nella brutta sconfitta interna col Sassuolo. "Al di là di come si è conclusa la partita del Franchi - afferma il suo agente, David Jimenez, ai microfoni di Firenzeviola.it - devo ammettere che per Nicky è stata una bella settimana: ha lavorato molto per raggiungere l'obiettivo dell'esordio in prima squadra e adesso non vede l'ora di confermarsi per restare con i grandi".

Cosa si aspetta da qui alla fine dell'anno? "Che Nicky possa essere testato con continuità in altre partite. Giudicare le sue prove solo a "spezzoni" non è facile, per cui mi auguro che Montella, a cui va ancora una volta il mio e il suo ringraziamento per la fiducia, voglia proporlo in campo in altre occasioni, magari dall'inizio".

Prestito o restare a Firenze al termine della stagione? "Questo è un tema da sottoporre alla società... non capisco perché Monaco, Juventus o altri top club giochino ogni tanto con classe 2000/2001 e la Fiorentina non possa farlo. Tutto dipende da che tipo di ambizioni ha la società, che io ritengo tra le prime 5 in Italia. I viola l'anno prossimo si rilanceranno per tornare in Europa e se su Nicky ci sarà fiducia resteremo senza problemi per giocarci il posto".