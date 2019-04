© foto di Giacomo Morini

Davide Jimenez, procuratore di Nicky Beloko, ha parlato così della situazione del suo assistito ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Sta facendo una grande stagione e Montella ha visto qualcosa in lui. Può sia attaccare che difendere, in mezzo al campo è un vero bisonte. Per quanto mi riguarda era già una sorpresa non vederlo aggregato alla prima squadra. Anche se ha solo 19 anni, secondo me, è il più pronto della Primavera. Il suo idolo in mezzo al campo è Yaya Tourè".