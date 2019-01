© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Telelombardia, Mario Giuffredi, procuratore di Andrea Conti e Cristiano Biraghi, ha rilasciato queste parole sul terzino del Milan e quello della Fiorentina: "Conti? Il nostro obiettivo era quello di tornare in campo nel 2018 e ce l’abbiamo fatta. È stato acquistato per essere un titolare e vuole tornare protagonista. Ci vuole tempo e condizione ottimale dopo 15 mesi di agonia. Biraghi-Milan? I discorsi non sono mai chiusi. In estate si è parlato con Mirabelli e Gattuso poi la dirigenza è cambiata…".