Fiorentina, ag. Biraghi: "Ha potenziale e può arrivare in Nazionale"

Mario Giuffredi, agente del viola Cristiano Biraghi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva: "Ha un grande potenziale, può arrivare in Nazionale. Non ci sono tanti terzini sinistri migliori di lui in giro. È maturato molto, dimostrerà di essere un giocatore da Fiorentina e ambire a qualcosa di più".