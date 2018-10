© foto di Federico De Luca

Mario Giuffredi, procuratore del terzino viola Cristiano Biraghi, ha parlato al Corriere dello Sport rivelando alcuni retroscena interessanti: "Corvino me lo chiese il 15 agosto 2017 e fu una trattativa lampo. Comunicai al giocatore che l'aveva preso il Cagliari così da fargli una sorpresa dicendogli successivamente che in realtà si trattava della Fiorentina: una volta rivelatoglielo, per poco non perse i sensi! Astori? La vicenda ha Cristiano talmente tanto che fatica a parlarne. Si rivede in Davide, era rimasto stregato dal suo comportamento, dagli atteggiamenti, dalle lezioni di vita. Inter? Ausilio non l'ha bocciato, semplicemente non era pronto. Gli mancava quella personalità affinata con Pioli. Mercato? Lui è tifoso nerazzurro e da quelle parti lo stimano molto. Altri due allenatori che stravedono per Cristiano, sono Gattuso e De Zerbi. Io con loro mi sono confrontato spesso, il Milan ci aveva pensato nella precedente gestione, ma ora pensiamo alla Fiorentina con cui tra l'altro siamo vicini al rinnovo. Per me, Biraghi è il nuovo Grosso: può crescere ancora molto".