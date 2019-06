Fiorentina, ag. Dragowski: "Titolare in viola? Tutto è possibile, vedremo"

© foto di Federico Gaetano

Mariusz Kulesza, agente del portiere della Fiorentina Bartłomiej Dragowski, è stato contattato da Firenzeviola.it per fare il punto sul futuro del suo assistito, visto che quasi sicuramente i viola lasceranno partire Alban Lafont, destinazione Nantes: "Dragowski titolare della Fiorentina? Questo non lo posso ancora dire con certezza. La proprietà e la dirigenza viola sono cambiate e adesso la situazione si è ribaltata. Con la vecchia gestione la partenza di Bart sarebbe stata scontata, adesso non lo è più. Vedremo cosa succederà. Tutti i portieri vogliono essere titolari, è normale che un giocatore punti ad essere negli undici titolari. Noi abbiamo un contratto con la Fiorentina e lo vogliamo rispettare. Il passato del giocatore e quello che è successo lo sappiamo tutti. In questi ultimi due anni e mezzo da quando è arrivato a Firenze non ha trovato molto spazio e fiducia. Nelle prossime settimane ci saranno certamente novità.Negli ultimi sei mesi ad Empoli ha mostrato le qualità che ha sempre avuto, e in maglia azzurra ha avuto le chances che meritava. Io non ho mai avuto dubbi sulle sue doti da portiere".