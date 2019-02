Fiorentina, ag. Gillekens: "Vuole solo Firenze. A maggio il riscatto"

Axel Vergeylen, agente di Jordy Gillekens, centrale difensivo belga classe 2000 arrivato in estate in prestito dal Leuven, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it: "Jordy si è adattato molto bene a Firenze. Ha imparato in fretta l’italiano e si è integrato subito nello spogliatoio viola. Uno dei suoi obiettivi quando ha scelto la Fiorentina era quello di imparare un altro modo di difendere, come avviene in Italia, e penso che si sia calato molto bene nella nuova realtà. Ha giocato un’ottima prima arte di stagione e lui stesso si ritiene soddisfatto. Innanzi tutto Jordy è un ragazzo molto disciplinato, dentro e fuori dal campo. Per quanto riguarda le sue caratteristiche di gioco, ritengo che possegga un ottimo lancio lungo e soprattutto sia molto pericoloso quando calcia le punizioni di destro. Gillekens gioca in un modo semplice ma sempre con grande mentalità, ogni volta che scende in campo. Sicuramente lavorare a stretto contatto coi grandi può permettere a Jordy di imparare molte cose. So che ha avuto buone risposte da tutto il gruppo della prima squadra e adesso spera di poter restare coi grandi il più a lungo possibile. Mercato? Sappiamo bene di tutte le squadre che stanno seguendo Jordy ma i viola hanno un diritto di riscatto da poter esercitare entro la fine di maggio dal Leuven. In questi mesi il mio assistito sta facendo dei progressi importanti ed è normale che giocatori della sua età, quando fanno simili miglioramenti, attirino su di sé l’interesse di altri club. Jordy però è concentrato solo sulla Fiorentina ed è contento e orgoglioso di poter giocare per i viola. Un’altra squadra non è un opzione per il momento: si trova bene a Firenze".