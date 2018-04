Fiorentina, ag. Hugo: "Felice in viola. Vuol diventare punto di riferimento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto “Nenè” Zini, agente insieme a Lucas Lages del difensore della Fiorentina Vitor Hugo, ha parlato a Firenzeviola.it del centrale brasiliano: "Si è adattato molto bene ed è stato davvero contento di venire qui a Firenze, anche per i tifosi. E' felice ed è cresciuto: ha già avuto molte occasioni ed è molto contento per tutto. Sta imparando giorno dopo giorno. Penso che stia facendo passi in avanti per mostrare le sue doti. Cosa rappresenta la Fiorentina per lui? Non abbiamo parole per esprimerlo, pazzo di Firenze: credo che la Fiorentina sia per lui una delle migliori squadre al mondo. Sta lavorando per diventare un buon combattente, e spero che in futuro possa diventare una delle colonne portanti di questa squadra".