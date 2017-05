Fiorentina, ag. Kalinic: "Non c'è nulla con la Roma, non mi hanno contattato"

© foto di Federico De Luca

Tomislav Erceg, agente di Nikola Kalinic, ha parlato ai microfoni di CCS, smentendo una trattativa con la Roma per quanto riguarda il centravanti croato della Fiorentina: "Francamente non so nulla a proposito di questi rumors di mercato con la Roma. Non ho avuto nessun contatto con la dirigenza dei giallorossi".