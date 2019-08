Fiorentina, ag. Lirola: "I viola l'hanno voluto fortemente. Grande lavoro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Lippi, procuratore che ha curato il passaggio di Pol Lirola alla Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei media presenti fuori dal centro sportivo della Fiorentina. Queste le sue parole riportate da FirenzeViola.it: "La Fiorentina ha voluto fortemente il giocatore, gli agenti hanno fatto un grande lavoro. Complimenti alla società viola e a tutti coloro che sono stati coinvolti nella trattativa. Se si è parlato di Borja Valero? No, assolutamente. Lirola? Non è stata un'operazione semplice, è durata un po', ma alla fine la volontà della Fiorentina ha prevalso. Adesso partirà per Montecatini. Che cosa si aspetta da questa avventura? Chiedetelo a lui (ride, ndr)".