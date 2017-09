Fiorentina, ag. Mati Fernandez: "Fra i più forti, non lo metterei da parte"

© foto di Federico Gaetano

Graziano Battistini, agente che fa parte dell'entourage di Mati Fernandez, è intervenuto per parlare del suo assistito: "Non l'ha richiesto il Napoli. Quest'anno è incappato nei problemi di rinnovo societario della Fiorentina. È stato vicino ultimamente al Bologna, che se avesse fatto qualche uscita avrebbe potuto pensarci. Il mercato però è stato purtroppo fatto all'ultimo per la questione societaria. Penso che sia un giocatore nettamente al di sopra dei giocatori che giocano nella Fiorentina, che quindi deve pensarci bene prima di metterlo da parte".