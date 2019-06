© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Martin Guastadisegno, procuratore del capitano della Fiorentina German Pezzella, a GonfiaLaRete.com a proposito di un possibile interesse del Napoli per il suo assistito: “Il Napoli non mi ha ancora contattato, ve lo assicuro. Ne qualche settimana fa quando se ne parlava per la prima volta, ne adesso. Ho un rapporto bellissimo con Cristiano Giuntoli, ma per ora non mi ha chiamato. Adesso sono qui in Sud America, vedremo quando verrò lì in Italia”.