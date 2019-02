Bruno Satin, agente tra gli altri di Stefano Pioli, ha parlato anche del rinnovo del tecnico in scadenza di contratto (anche se c'è ancora l'opzione da sfruttare per un'altra stagione): "Rinnovo con la Fiorentina? Per il momento la proprietà sta valutando la situazione. Credo che Pioli abbia fatto un ottimo lavoro, soprattutto per lo sviluppo dei giovani, ma non siamo noi a decidere. Tocca alla proprietà e alla dirigenza. Il legame tra Pioli e i giocatori viola? Al di là dell'allenatore che è, a livello umano è una persona fantastica, uno “normale”, non fa il divo come purtroppo certi altri allenatori, è un gentleman e va bene a tutti".