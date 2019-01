Fiorentina, ag. Pjaca: "Nessuna possibilità che lasci a gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, ha parlato a Viola News del futuro del giocatore della Fiorentina che secondo le ultime potrebbe tornare anzitempo alla Juventus. "Ad oggi non c’è nessuna possibilità che Pjaca lasci la Fiorentina a gennaio. Finora le cose non sono andate come tutti speravamo, ma il ragazzo sente la fiducia della società e dell’allenatore, con cui ha un ottimo rapporto umano prima che professionale – ha detto Naletilic a Violanews.com –. Marko è contentissimo del modo in cui si è ambientato a Firenze e nello spogliatoio viola. Voglio sottolineare che in estate ha fatto di tutto per venire alla Fiorentina, la trattativa non è stata facile ma lui ha insistito perché voleva solo la Fiorentina e non ha cambiato idea. In queste settimane tanti club mi hanno chiamato ma non abbiamo preso in considerazione altre offerte. L’arrivo di Muriel? Non cambia niente per noi, sono convinto che Pjaca debba solo sbloccarsi psicologicamente e tornerà ad alti livelli”