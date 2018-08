Fiorentina, ag. Pjaca: "Se segna alla Juve esulta. Ma non per rivalsa"

Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca, da qualche ora nuovo calciatore della Fiorentina, ha così parlato a TuttoJuve.com: "È stata una trattativa molto lunga soprattutto dal punto di vista economico. Non solo la Sampdoria, hanno chiesto informazioni su di lui anche Leicester, Monaco e Siviglia. La Juventus ci è venuta incontro e ha rispettato la volontà del calciatore, Marotta e Paratici sono due signori e lo hanno dimostrato. Tutto è stato fatto in sintonia con la società. Se la Fiorentina dovesse riscattarlo e la Juve non dovesse esercitare il controriscatto, credo che Pjaca sarà un giocatore che assumerà un valore molto alto perché ha buone probabilità di esplodere definitivamente a Firenze".

E sulla possibilità di esultare o meno dopo una rete alla Vecchia Signora, Naletilic specifica: "Marko, fino a quando giocherà nella Fiorentina, esulterà in caso di gol alla Juventus. Precisiamo, però, che lo farà non per motivi di rivalsa o vendetta nei confronti dei bianconeri ma perché vorrà dare il meglio di se stesso per aiutare il suo nuovo club e i suoi nuovi compagni. Siamo molto grati alla società perché in questi anni abbiamo sempre avuto degli ottimi rapporti e non c'è mai stato nessun motivo di scontro".