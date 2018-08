Fiorentina, ag. Pjaca: "Tridente super con Chiesa e Simeone"

Marko Naletilic, procuratore del nuovo attaccante della Fiorentina Marko Pjaca, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tuttosport: "Occhio al mio Pjaca, abbiamo voluto la Fiorentina per garantirgli continuità. Se torna quello che era prima dell'infortunio, e vedrete che succederà, assist e gol saranno una conseguenza naturale: Chiesa-Simeone-Pjaca è un tridente di qualità. CR7? E' sempre stato uno dei giocatori preferiti di Pjaca, però Marko non può pensare ai suoi idoli, deve giocare e compiere il proprio percorso per tornare al top".