Fiorentina, ag. Ribery: "Per Franck sarà un piacere giocare in Serie A"

Fonte: firenzeviola.it

Alain Migliaccio, agente di Franck Ribery prima di ripartire per la Francia dopo la firma e la presentazione del campione con la Fiorentina, ha rilasciato queste dichiarazioni a Peretola: "E' contento di essere qui, è arrivato in un grande campionato dove è un piacere giocare a calcio. Anche la sua famiglia è soddisfatta e lui è molto felice di aver firmato per la Fiorentina"

Cosa porterà Ribery alla Serie A?

"Sarà un esempio di professionalità, serietà oltre a tutto ciò che ha detto ieri in conferenza".