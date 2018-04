Fiorentina, ag. Sportiello: "Ipotesi Napoli se i viola non lo riscatteranno"

Giuseppe Riso, agente del portiere della Fiorentina Marco Sportiello, ha parlato a Radio Crc della situazione del proprio assistito: “So che il Napoli segue Marco da tempo. Attualmente è in viola in prestito con diritto di riscatto, quindi aspetteremo la Fiorentina per poi ragionare sul da farsi. È un’ipotesi da non scartare per il Napoli se la Fiorentina decidesse di non riscattarlo”.