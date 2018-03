Fiorentina, ag. Veretout: "Orgoglioso del gol dedicato ad Astori"

Sono stati giorni difficilissimi per tutti dopo la scomparsa di Davide Astori, ma per qualcuno forse anche di più. Ad esempio Jordan Veretout a poche ore di distanza dal suo capitano, ha dovuto salutare anche Dag, storico massaggiatore del Nantes al quale era molto legato. Come conferma Fabrice Picot, agente del centrocampista francese, in esclusiva a FirenzeViola.it: “Daguillon è stato fisioterapista del Nantes per 33 anni, e Jordan ha condiviso con lui i momenti belli e i momenti brutti. Quando ha appreso la notizia della sua scomparsa era molto triste”.

Ci voleva quindi il gol al Torino...

“Ero allo stadio ieri. Dopo la partita ci ho parlato e mi ha detto, al di là della felicità per la rete segnata e soprattutto per la vittoria della sua squadra, di essere stato orgoglioso di poter dedicare il successo al suo Capitano, assieme a tutti i suoi compagni. Per la prima volta si è sentito come se stesse condividendo quei momenti con Davide”.